Маркл проговорилась: стало известно о том, когда королевская семья ждет ребенка

Новости шоу бизнеса: Меган Маркл рассказала, что они с принцем Гарри ждут ребенка в апреле.

Герцогиня Сассекская вышла в свет со своим супругом принцем Гарри в Биркенхед, где у них был запланирован ряд встреч и открытие мемориальной доски. Поводом для чего стало 100-летие со дня смерти очень популярного в Англии поэта Уилфреда Оуэна.

На Меган было стильное фиолетовое платье от Aritzia, с длинным красным пальто от Sentaler, шпильками в тон, а образ Меган завершила маленькой коричневой сумочкой.

А во время прогулки и общения с поклонниками Меган заинтриговала британцев: на вопрос о том, когда родится их с Гарри первенец, она ответила – "В конце апреля".

Букмекеры сразу же предположили, что малыш появится на свет в день рождения королевы 19 апреля. Разговаривая с британцами, Меган добавила, что они с Гарри не знают, кто у них родится – мальчик или девочка.