Скачать
Понедельник, 14.01.2019
Экс-министру обороны Украины объявили подозрение в госизмене
Экс-министру обороны Украины объявили подозрение в госизмене
Климкин выразил соболезнования в связи с гибелью мэра Гданьска Адамовича
Климкин отреагировал на смерть Адамовича
Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг
Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг
Поздравления с именинами Василия на украинском языке
Поздравления с именинами Василия на украинском языке

Маркл проговорилась: стало известно о том, когда королевская семья ждет ребенка

Смотрите фото (3)
Маркл проговорилась: стало известно о том, когда королевская семья ждет ребенка
21:21 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Меган Маркл рассказала, что они с принцем Гарри ждут ребенка в апреле.

Герцогиня Сассекская вышла в свет со своим супругом принцем Гарри в Биркенхед, где у них был запланирован ряд встреч и открытие мемориальной доски. Поводом для чего стало 100-летие со дня смерти очень популярного в Англии поэта Уилфреда Оуэна.

На Меган было стильное фиолетовое платье от Aritzia, с длинным красным пальто от Sentaler, шпильками в тон, а образ Меган завершила маленькой коричневой сумочкой.

А во время прогулки и общения с поклонниками Меган заинтриговала британцев: на вопрос о том, когда родится их с Гарри первенец, она ответила – "В конце апреля".

"Монстр Маркл": телохранительница Меган Маркл уходит со своей должности

Букмекеры сразу же предположили, что малыш появится на свет в день рождения королевы 19 апреля. Разговаривая с британцами, Меган добавила, что они с Гарри не знают, кто у них родится – мальчик или девочка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Беременность, Роды, Принц Гарри, Меган Маркл, Уилфред Оуэн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы на 14 января: что категорически нельзя делать в Васильев день
02 Посевалки-2019: актуальные поздравления в стихах
03 Украинец представит Россию на Евровидении 2019
04 День Ангела Василия 2019: значение имени и поздравления
05 Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Погода: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Мэр Гданьска Адамович умер в больнице после нападения
Мэр Гданьска Адамович умер в больнице после нападения
Рост цен в Украине: как подорожали продукты за год
Рост цен в Украине: как подорожали продукты за год
Христиане празднуют Святителя Василия Великого
Христиане празднуют Святителя Василия Великого
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь