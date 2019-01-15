Надя Дорофеева c мужем поделились новым фото с отдыха в Дубае

Новости шоу бизнеса: На своих страницах в Instagram супруги публикуют яркие и солнечные фото.

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и ее супруг Владимир Дантес отдыхают в Дубае.

Надя также поделилась эмоциями после катания на воздушном шаре: "Когда я была маленькая , мне почему – то часто снился один и тот же сон. Меня несёт воздушный шар , я стою в корзине и смотрю вниз . Вижу на земле лису. Вываливаюсь из корзины и падаю в стог сена . В этот момент я просыпалась. Снился мне этот сон раз 10. Не знаю к чему , но я опасалась этого вида транспорта))) А сегодня решилась и не зря ! Было немного страшно в начале . Нас проинструктировали как себя вести, какое положение принять при посадке . Команда , конечно, профессионалы да ещё и харизматичные, всё время шутили ) Эмоции – супер! Будете в Дубае – обязательно", – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I’m so happy today @nikkibeachhoteldubai #nikkibeachdubai Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 12 Янв 2019 в 2:29 PST

Напомним, Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, прическа которой недавно шокировала поклонников, опубликовала на своей странице в Instagram пикантное фото.

Как сообщалось ранее, Надя Дорофеева часто радует поклонников новостями своей творческой жизни в социальной сети Instagram. Недавно артистка рассказывала-показывала фотосессию с Позитивом для украинской редакции глянца Cosmopolitan. Теперь же Дорофеева показала фотографию, на которой позирует в спортивном луке.