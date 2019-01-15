Надя Дорофеева c мужем поделились новым фото с отдыха в Дубае

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и ее супруг Владимир Дантес отдыхают в Дубае.
Надя также поделилась эмоциями после катания на воздушном шаре: "Когда я была маленькая , мне почему – то часто снился один и тот же сон. Меня несёт воздушный шар , я стою в корзине и смотрю вниз . Вижу на земле лису. Вываливаюсь из корзины и падаю в стог сена . В этот момент я просыпалась. Снился мне этот сон раз 10. Не знаю к чему , но я опасалась этого вида транспорта))) А сегодня решилась и не зря ! Было немного страшно в начале . Нас проинструктировали как себя вести, какое положение принять при посадке . Команда , конечно, профессионалы да ещё и харизматичные, всё время шутили ) Эмоции – супер! Будете в Дубае – обязательно", – написала певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Когда я была маленькая , мне почему - то часто снился один и тот же сон. Меня несёт воздушный шар , я стою в корзине и смотрю вниз . Вижу на земле лису. Вываливаюсь из корзины и падаю в стог сена . В этот момент я просыпалась. Снился мне этот сон раз 10. Не знаю к чему , но я опасалась этого вида транспорта))) А сегодня решилась и не зря ! Было немного страшно в начале . Нас проинструктировали как себя вести, какое положение принять при посадке . Команда , конечно, профессионалы да ещё и харизматичные , всё время шутили ) Эмоции - супер! Будете в Дубае - обязательно попробуйте @ballooning_uae #hotairballoon @vladimirdantes photo : @borodina
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Остановиться - это всегда страшно. Ты бежишь , планируешь, не спишь, мечтаешь, ставишь новые цели, работаешь . Все время работаешь. И ты счастлив . Но иногда просто необходимо сказать себе «так стоп, секундочку» © Насладись своим любимым латте , пусть солнце тебе улыбнётся и поцелует твоё лицо , съешь бургер и не наказывай себя за это, радуйся всему. Ну а потом снова беги. @nikkibeachhoteldubai @sododo.official
Напомним, Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, прическа которой недавно шокировала поклонников, опубликовала на своей странице в Instagram пикантное фото.
Как сообщалось ранее, Надя Дорофеева часто радует поклонников новостями своей творческой жизни в социальной сети Instagram. Недавно артистка рассказывала-показывала фотосессию с Позитивом для украинской редакции глянца Cosmopolitan. Теперь же Дорофеева показала фотографию, на которой позирует в спортивном луке.