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Селена Гомес вернулась в социальные сети

Селена Гомес вернулась в социальные сети
13:29 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая американская певица Селена Гомес, которая долгое время боролась с психологическими проблемами, наконец-то вернулась в соцсети.

Девушка на некоторое время покидала сеть, чтобы заняться своим психическим здоровьем.

Знаменитая американская певица Селена Гомес, которая долгое время боролась с психологическими проблемами, наконец-то вернулась в соцсети. Последнее фото, опубликованное ею датируется сентябрем прошлого года. С того времени Селена не появлялась в сети и на красных дорожках светских мероприятий. Тогда артистка объяснила свой уход тем, что ей необходим перерыв и время для себя. Селена тогда отметила, что ей хотелось "больше времени проводить в реальной жизни". 

Известная американская певица снялась в новой рекламной кампании Puma

На радость своим поклонникам Селена опубликовала несколько новых фото. также она поздравила всех с наступившими праздниками: "Прошло много времени с тех пор, как мы виделись с вами, но я хотела пожелать всем счастливого нового года и поблагодарить вас за вашу любовь и поддержку. Прошлый год был определенно годом саморефлексии, испытаний и роста. Это всегда те испытания, которые показывают вам, кто вы есть и на что вы способны преодолеть. Поверьте мне, это не легко, но я горжусь тем, кем я становлюсь, и с нетерпением жду следующего года. Люблю вас всех".

Как сообщалось ранее, Популярная певица Селена Гомес, которая попала в психиатрическую клинику, но уже идет на поправку, переживает за экс-бойфренда, исполнителя Джастина Бибера.

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Социальные сети, Селена Гомес, Знаменитости.
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