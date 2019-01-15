Селена Гомес вернулась в социальные сети

Девушка на некоторое время покидала сеть, чтобы заняться своим психическим здоровьем.
Знаменитая американская певица Селена Гомес, которая долгое время боролась с психологическими проблемами, наконец-то вернулась в соцсети. Последнее фото, опубликованное ею датируется сентябрем прошлого года. С того времени Селена не появлялась в сети и на красных дорожках светских мероприятий. Тогда артистка объяснила свой уход тем, что ей необходим перерыв и время для себя. Селена тогда отметила, что ей хотелось "больше времени проводить в реальной жизни".
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It’s been awhile since you have heard from me, but I wanted to wish everyone a happy new year and to thank you for your love and support. Last year was definitely a year of self-reflection, challenges and growth. It’s always those challenges which show you who you are and what you are capable of overcoming. Trust me, it’s not easy, but I am proud of the person I am becoming and look forward to the year ahead. Love you all.
На радость своим поклонникам Селена опубликовала несколько новых фото. также она поздравила всех с наступившими праздниками: "Прошло много времени с тех пор, как мы виделись с вами, но я хотела пожелать всем счастливого нового года и поблагодарить вас за вашу любовь и поддержку. Прошлый год был определенно годом саморефлексии, испытаний и роста. Это всегда те испытания, которые показывают вам, кто вы есть и на что вы способны преодолеть. Поверьте мне, это не легко, но я горжусь тем, кем я становлюсь, и с нетерпением жду следующего года. Люблю вас всех".
Как сообщалось ранее, Популярная певица Селена Гомес, которая попала в психиатрическую клинику, но уже идет на поправку, переживает за экс-бойфренда, исполнителя Джастина Бибера.