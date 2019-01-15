Селена Гомес вернулась в социальные сети

Новости шоу бизнеса: Знаменитая американская певица Селена Гомес, которая долгое время боролась с психологическими проблемами, наконец-то вернулась в соцсети.

Девушка на некоторое время покидала сеть, чтобы заняться своим психическим здоровьем.

Знаменитая американская певица Селена Гомес, которая долгое время боролась с психологическими проблемами, наконец-то вернулась в соцсети. Последнее фото, опубликованное ею датируется сентябрем прошлого года. С того времени Селена не появлялась в сети и на красных дорожках светских мероприятий. Тогда артистка объяснила свой уход тем, что ей необходим перерыв и время для себя. Селена тогда отметила, что ей хотелось "больше времени проводить в реальной жизни".

На радость своим поклонникам Селена опубликовала несколько новых фото. также она поздравила всех с наступившими праздниками: "Прошло много времени с тех пор, как мы виделись с вами, но я хотела пожелать всем счастливого нового года и поблагодарить вас за вашу любовь и поддержку. Прошлый год был определенно годом саморефлексии, испытаний и роста. Это всегда те испытания, которые показывают вам, кто вы есть и на что вы способны преодолеть. Поверьте мне, это не легко, но я горжусь тем, кем я становлюсь, и с нетерпением жду следующего года. Люблю вас всех".

Как сообщалось ранее, Популярная певица Селена Гомес, которая попала в психиатрическую клинику, но уже идет на поправку, переживает за экс-бойфренда, исполнителя Джастина Бибера.