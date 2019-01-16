Марго Робби резко ответила на вопрос о материнстве

Новости шоу бизнеса: Известная актриса Марго Робби устала от постоянных навязчивых вопросов о личной жизни.

Австралийская киноактриса Марго Робби сегодня является одной из самых успешных звезд Голливуда, а также счастливой женой. Однако она призналась, что ее очень раздражают вопросы о том, почему она до сих пор не имеет детей.

Звезда рассказала в интервью изданию Radio Times, что устала от постоянных навязчивых вопросов о личной жизни.

Меня безумно раздражают принятые у нас социальные нормы: мол, вы замужем, значит, пришло время и о ребенке задуматься. Не нужно ничего никому навязывать. Я стану мамой тогда, когда сама посчитаю нужным,– заявила Марко.

Голливудская актриса вспомнила про свою роль в фильме "Две королевы", в котором рассказывается история о борьбе за престол двух сестер – Марии Стюарт и Елизаветы I.

"Как может какой-то пожилой мужчина приказывать, когда дело доходит до материнства?"– добавила она.