Британские СМИ назвали пол ребенка принца Гарри и Меган Маркл

Новости шоу бизнеса: Стало известно, кого ожидают герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, супруга принца Гарри родит девочку. Первенца пара назовет Дианой в честь знаменитой матери принца.

Об этом пишут британские СМИ, опираясь на общественные мнения и ставки букмекеров. Примечательно, что планы будущих родителей по-прежнему остаются тайной, при этом с популярным мнением общества согласны и эксперты, изучающие самую известную семью государства.

Также стало известно, что у ребенка Гарри и Меган Маркл не будет титула принца или принцессы. Все дело в том, что король Георг V, отец Елизаветы II, в 1917 году ограничил титулы в королевской семье. Согласно его указу, сын Гарри и Меган станет графом Дамбартоном, а девочка - леди Маунтбеттен-Виндзор. Пожаловать титул принца или принцессы для своих внуков может только королева Елизавета II ( такое исключение она уже сделала для детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма).

Напомним, Во время первого официального визита герцогов Сассекских в 2019 году принц Гарри признался старому монаху, что очень заинтересовался медитацией. А его жена Меган Маркл использует эти практики уже не один год.