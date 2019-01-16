Фантастические снимки цифровых ландшафтов, сделанные грецким художником (Фото)

Димитрис Ладопулос - арт-директор и визуальный художник из Афин, Греция. Он довольно рано обнаружил в себе страсть к визуализации игр, графическому дизайну, анимации и кинематографии. Ему нравится работать во многих дисциплинах, и он всегда с удовольствием изучает новые техники, развивая своё мастерство.