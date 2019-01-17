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Четверг, 17.01.2019
Удивительные 3D-карты местности от дизайнера Скотта Рейнхарда (Фото)
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Удивительные 3D-карты местности от дизайнера Скотта Рейнхарда (Фото)

Графический дизайнер из Бруклина Скотт Рейнхард уже несколько лет собирает старые топографические карты разных уголков США и с помощью компьютерной программы превращает их в цифровые 3D-модели. Для создания цифровых карт он использует данные высот из Геологической службы США, которые затем объединяет с информацией о местоположении, а также с оригинальным дизайном старых карт. Таким образом, ландшафты "оживают" и становятся похожими на реальные фото, сделанные с высоты. Создание подобных гибридов позволяет графическому дизайнеру лучше понять особенности местности, расположенной на больших территориях, без аэрофотосъёмки. Он нередко выбирает места, которые сам посетил или которыми интересуется для своих работ, созданных с помощью цифровых технологий.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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