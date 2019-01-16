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СМИ: Королева Британии заставила Меган Маркл проверить первенца на инвалидность

СМИ: Королева Британии заставила Меган Маркл проверить первенца на инвалидность
18:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Елизавета II заставила Меган Маркл проверить потомка на инвалидность, как и все беременные представительницы Букингемского дворца.

Британская королевская семья не зря считается одной из самых консервативных. До сих пор перед рождением ребенка Елизавета II заставляет проверить потомка на инвалидность. Исключением не стала и герцогиня Сассекская Меган Маркл.

К принцу Гарри и Меган Маркл, которые ожидают появления первенца, приковано едва ли не самое большое внимание поклонников королевской семьи. И как бы герцогиня Сассекская не бунтовала во время официальных выходов, некоторые королевские правила она все же выполняет.

По информации таблоида Radar Online, Меган, как и все беременные представительницы Букингемского дворца, вынуждена была пройти специальный тест перед тем, как объявить новость о будущем ребенке. Обследование определяет, имеет ли потомок Елизаветы II возможные отклонения.

"Хоть Меган не имеет королевского происхождения, ей все же не удалось избежать тестирования. Меган была очень не довольна от того, что ей пришлось подчиниться правилу, но это не обсуждалось, как большинство традиций в королевской семье", – рассказал инсайдер.

Стало известно, почему принц Гарри с супругой не явились на день рождение герцогини

Известно, что соответствующий тест Меган Маркл прошла за день до официального объявления Букингемского дворца о беременности жены принца Гарри.

Стоит отметить, что такие правила Елизаветы II имеют свое объяснение. Многие из королевских семей Европы связаны родственными связями, о которых и не знают. Поэтому у них увеличиваются шансы рождения больных детей. В частности, двоюродных сестер Ее Величества – Нериссу и Кэтрин – скрывали от британцев из-за умственного расстройства.

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Все по теме:

Принц Гарри, Первенец, Королевская семья, Елизавета II, Инвалидность, Королева Британии, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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