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Бывший муж Дженнифер Энистон закрутил роман с Элизабет Херли

Бывший муж Дженнифер Энистон закрутил роман с Элизабет Херли
06:50 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Джастина Теру заметили в компании Элизабет Херли на втором этапе гонок Формулы-Е в Морокко.

47-летний Джастин Теру стал гостем гонок Формулы-Е, что произошли в Марокко в субботу, 12 января. Однако бывший муж Дженнифер Энистон пришел на светское мероприятие не один, а в компании английской красавицы Элизабет Херли. О новом вероятном романе голливудского актера Джастина Теру пишет иностранное издание HollywoodLife.

В субботу, 12 января, в имперском городе Марокко, Марракеше, состоялся второй этап гонок Формулы-Е. Светское событие посетили немало звезд мирового уровня, однако наибольшее внимание привлек 47-летний голливудский актер Джастин Теру. Человек, который только недавно расстался с Дженнифер Энистон, засветился в компании 53-летней блондинки.

Ею оказалась британская актриса Элизабер Герли. Женщина опубликовала совместные фото на своей странице в Twitter. Они с Джастином Теру сделали много снимков, на которых весело смеялись и с удовольствием позировали перед камерой.

Напомним, Дженнифер Энистон и Джастин Теру начали встречаться в 2011 году, а в 2013 объявили о помолвке. Однако несколько лет подряд голливудские актеры переносили свадьбу. В феврале 2018 года пара заявила о расставании. В марте того же года 47-летнему Джастину приписывали роман со стилисткой Хлоей Хартштейн. Однако никто из звезд не подтвердил слухи о романе.

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Дженнифер Энистон, Джастин Теру, Элизабет Херли, Бывший муж Дженнифер Энистон, Роман Теру и Херли.
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