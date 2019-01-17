Кейт Миддлтон в ярком наряде посетила театр

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Кембриджская отправилась с визитом в Королевский театр Ковент-Гарден, расположенный в столице Великобритании.

Герцогиня Кембриджская поинтересовалась жизнью театра.

Кейт Миддлтон, которую буквально на днях мы видели в простых брюках и жакете во время общения с детьми, снова появилась на публике.

Там Кейт пообщалась с танцовщицами, которые даже исполнили перед ней несколько номеров. А также посетила цех, где шьются костюмы для всех выступлений.

Для выхода Кейт Миддлтон выбрала фиолетовый костюм-двойку от Oscar de la Renta в очень сочном оттенке.

Дополнили ее образ черные колготки, туфли-лодочки на каблуке и небольшая черная сумка от бренда Aspinal of London.