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Четверг, 17.01.2019
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Кейт Миддлтон в ярком наряде посетила театр
Кейт Миддлтон в ярком наряде посетила театр

Кейт Миддлтон в ярком наряде посетила театр

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Кейт Миддлтон в ярком наряде посетила театр
08:39 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Сегодня

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Кембриджская отправилась с визитом в Королевский театр Ковент-Гарден, расположенный в столице Великобритании.

Герцогиня Кембриджская поинтересовалась жизнью театра.

Кейт Миддлтон, которую буквально на днях мы видели в простых брюках и жакете во время общения с детьми, снова появилась на публике. 

Новый выход Кейт Миддлтон в простых джинсах и ботинках

Там Кейт пообщалась с танцовщицами, которые даже исполнили перед ней несколько номеров. А также посетила цех, где шьются костюмы для всех выступлений.

Для выхода Кейт Миддлтон выбрала фиолетовый костюм-двойку от Oscar de la Renta в очень сочном оттенке.

Дополнили ее образ черные колготки, туфли-лодочки на каблуке и небольшая черная сумка от бренда Aspinal of London.

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Кейт Миддлтон, Знаменитости, Королевский театр, Герцогиня Кембриджская, Театр Ковент-Гарден, Визит Кейт Миддлтон в Королевский театр.
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