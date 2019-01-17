Сыворотка молодости: Виктория Бэкхем создала косметику из собственной крови

Новости шоу бизнеса: Виктория Бэкхем создала косметику из собственной крови, стоимостью более 1,5 тысячи долларов.

Виктория Бекхэм, британская певица и дизайнер, созадал косметику из собственной крови и начала пользоваться ею. Этим она поделилась с поклонниками в stories своего Instagram-аккаунта.

Знаменитость рассказала, что приобрела антивозрастную увлажняющую сыворотку для лица, разработанную немецким доктором эстетической медицины Барбарой Штурм.

"Доктор Барбара Штурм взяла мою кровь и создала исцеляющие вещества из моих собственных клеток. Они обладают мощным противовоспалительным и регенерирующим действием", — объяснила певица.

Виктория также добавила, что провела в маске всю ночь, и очень довольна эффектом: ее кожа заметно очистилась и стала гладкой.

По данным издания Daily Mail, стоимость средства составляет более 1,5 тысячи долларов.