Голливудские актеры в первой роли и в фильме 2018 года (Фото)

Некоторые попали в мир кинематографа в детстве – тот же Дэниел Рэдклифф играл волшебника ещё до «Гарри Поттера», а Киану Ривз, любящий сниматься в боевиках, начинал с криминальной драмы. В общем, есть масса старых фильмов, которые стоит глянуть хотя бы одним глазком ради своих кумиров. Том Круз. «Бесконечная любовь», 1981 – «Миссия невыполнима: Последствия», 2018