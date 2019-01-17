Пэрис Джексон пояснила, почему попала в больницу

Напомним, что известная модель не смогла справится с эмоциональной нагрузкой. За помощью Пэрис обратилась к врачам.
На своей странице в Instagram бисексуальная девушка объяснила свою причину госпитализации. "СМИ, как всегда, все преувеличили. Да, я взяла перерыв в работе, социальных сетях и общении по телефону, поскольку иногда этого действительно становится слишком много в жизни. Каждый имеет право на перерыв. Но я счастлива и здорова, я чувствую себя лучше, чем когда-либо! У нас с Габриэлем есть новая музыка, которой мы хотим поделиться с вами. Надеюсь, что Новый год начался у вас с любви, света и всех благ. Я скоро вернусь", - пояснила Пэрис Джексон.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
the media is exaggerating per usual.. yes i’ve taken a break from work and social media and my phone because it can be too much sometimes, and everyone deserves a break, but i am happy and healthy and feeling better than ever! gabriel and i have some new music we’re stoked to share with y’all! (@thesoundflowers) hope you guys’ new year started out with lots of love and light and all the things. i’ll be back soon!! xxox
От инсайдеров поступила информация о том, что после тяжелого года и работы Пэрис решила, что ей нужно немного отдохнуть, перезагрузиться. Ее физическое и эмоциональное состояние для нее сейчас в приоритете. Она сама обратилась в клинику и стала ее пациенткой. Пэрис надеется, что там ей помогут решить ее проблемы и составят план лечения.