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Пэрис Джексон пояснила, почему попала в больницу

Пэрис Джексон пояснила, почему попала в больницу
17:28 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Дочь Майкла Джексона опубликовала снимок, в котором рассказала о своем состоянии.

Напомним, что известная модель не смогла справится с эмоциональной нагрузкой. За помощью Пэрис обратилась к врачам.

На своей странице в Instagram бисексуальная девушка объяснила свою причину госпитализации. "СМИ, как всегда, все преувеличили. Да, я взяла перерыв в работе, социальных сетях и общении по телефону, поскольку иногда этого действительно становится слишком много в жизни. Каждый имеет право на перерыв. Но я счастлива и здорова, я чувствую себя лучше, чем когда-либо! У нас с Габриэлем есть новая музыка, которой мы хотим поделиться с вами. Надеюсь, что Новый год начался у вас с любви, света и всех благ. Я скоро вернусь", - пояснила Пэрис Джексон.

Пэрис Джексон попала в больницу: неожиданные детали

От инсайдеров поступила информация о том, что после тяжелого года и работы Пэрис решила, что ей нужно немного отдохнуть, перезагрузиться. Ее физическое и эмоциональное состояние для нее сейчас в приоритете. Она сама обратилась в клинику и стала ее пациенткой. Пэрис надеется, что там ей помогут решить ее проблемы и составят план лечения.

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Майкл Джексон, Модель, Пэрис Джексон, Госпитализация.
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