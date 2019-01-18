Во всем черном и с клатчем Hugo Boss: новый выход королевы Летиции

Новости шоу бизнеса: Каждый выход королевы Летиции заслуживает внимания.

Королева Летиция, которую не так давно мы уже видели в черном строгом жакете в гусарском стиле из Zara, который она дополнила строгими брюками и белой блузкой, снова появилась в схожем образе.

В четверг, 17 января, королева Испании посетила деловую встречу Европейского фонда регионального развития FEDER.

Королева надела черный свитер, классические брюки и длинный тренч. Дополнили образ туфли-лодочки в тон и лаконичный клатч Hugo Boss.

Волосы 46-летней Летиции Ортис легко развевались на ветру, а макияж ее был минималистичным.