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Во всем черном и с клатчем Hugo Boss: новый выход королевы Летиции

Во всем черном и с клатчем Hugo Boss: новый выход королевы Летиции
12:53 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Каждый выход королевы Летиции заслуживает внимания.

Королева Летиция, которую не так давно мы уже видели в черном строгом жакете в гусарском стиле из Zara, который она дополнила строгими брюками и белой блузкой, снова появилась в схожем образе.

В четверг, 17 января, королева Испании посетила деловую встречу Европейского фонда регионального развития FEDER. 

Королева надела черный свитер, классические брюки и длинный тренч. Дополнили образ туфли-лодочки в тон и лаконичный клатч Hugo Boss.

Черно-белая классика: королева Летиция в жакете Zara

Волосы 46-летней Летиции Ортис легко развевались на ветру, а макияж ее был минималистичным.

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Все по теме:

Испания, Мода, Королева, Федер, Hugo Boss, Королева Испании, Королева Летиция, Королева Испании Летиция, Европейский фонд регионального развития.
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