Без мужа и детей: украинская телеведущая Маша Ефросинина отдыхает в ОАЭ

Новости шоу бизнеса: Телеведущая сейчас отдыхает в солнечных ОАЭ и периодически делится своими постами в Instagram.

Маша Ефросинина не устает делится своими моментами звездной жизни со своими поклонниками. В данный момент украинская знаменитость проводит отпуск со своей семьей.

"Дай Бог счастья тому, кто придумал детский клуб в отелях! Дай Боже здоровья нашей дочери Нане за то, что она терпеливо сопровождает туда нашего непоседу Александра! И как же хорошо, что мой муж любит бегать по 10 км... Просто счастье какое-то", - комментирует очередной пост Ефросинина.

Маша Ефросинина в красном сарафане с открытыми плечами

Напомним ранее, что знаменитая украинская телеведущая прокатилась с сыном на санках.

Знаменитую украинскую телеведущую и организатора благотворительных мероприятий Машу Ефросинину также можно назвать замечательной мамой, которая воспитывает двух детей.