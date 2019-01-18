Скачать
Пятница, 18.01.2019
Встреча в &quot;нормандском формате&quot; перед выборами возможна, но при условии
Встреча в "нормандском формате" перед выборами возможна, но при условии
Евросоюз ожидает принятия закона о голосовании переселенцам
Евросоюз ожидает принятия закона о голосовании переселенцам
Возвращение Кличко на ринг: подробности переговоров Владимира с DAZN
Возвращение Кличко на ринг: подробности переговоров
Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе
Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе

Российская певица и солистка группы "Ночные спайперы" попала в больницу

Российская певица и солистка группы &quot;Ночные спайперы&quot; попала в больницу
17:41 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Лидер российской группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, которая снялась обнаженной в постельной сцене, получила травму во время отдыха во Франции.

Об этом рок-звезда сообщила в своем фотоблоге. Она опубликовала видео, снятое в больнице, но позже удалила его.

"Доброе утро, страна! Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах. Ну, у каждого должно быть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне. Франция – хорошая страна, недаром я ее люблю и симпатизирую французам. Французские врачи – это, конечно, сила, силище. Берегите себя!" – отметила Диана Арбенина.

Кардинальная смена имиджа: солистка группы "НеАнгелы" поделилась новым снимком

Подробностей о причине госпитализации певицы пока нет. Кроме того, в скором времени видеоролик был удален со страницы певицы.

Напомним ранее, что украинская телеведущая Маша Ефросинина отдыхает в ОАЭ.

Маша Ефросинина не устает делится своими моментами звездной жизни со своими поклонниками. В данный момент украинская знаменитость проводит отпуск со своей семьей.

"Дай Бог счастья тому, кто придумал детский клуб в отелях! Дай Боже здоровья нашей дочери Нане за то, что она терпеливо сопровождает туда нашего непоседу Александра! И как же хорошо, что мой муж любит бегать по 10 км... Просто счастье какое-то", - комментирует очередной пост Ефросинина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Больница, Диана Арбенина, Госпитализация, Ночные спайперы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
02 Гороскоп на сегодня, 18 января 2019: все знаки Зодиака
03 Поздравления на Крещенский сочельник 2019
04 Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
05 Рада приняла важный закон о социальных услугах: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Не только ЕС: Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Верховная Рада завершила девятую сессию и ушла на каникулы до 5 февраля
Верховная Рада завершила девятую сессию
Крещенский сочельник 2019: приметы и традиции праздника
Крещенский сочельник 2019: приметы и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь