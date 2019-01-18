Российская певица и солистка группы "Ночные спайперы" попала в больницу

Новости шоу бизнеса: Лидер российской группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, которая снялась обнаженной в постельной сцене, получила травму во время отдыха во Франции.

Об этом рок-звезда сообщила в своем фотоблоге. Она опубликовала видео, снятое в больнице, но позже удалила его.

"Доброе утро, страна! Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах. Ну, у каждого должно быть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне. Франция – хорошая страна, недаром я ее люблю и симпатизирую французам. Французские врачи – это, конечно, сила, силище. Берегите себя!" – отметила Диана Арбенина.

Подробностей о причине госпитализации певицы пока нет. Кроме того, в скором времени видеоролик был удален со страницы певицы.

Напомним ранее, что украинская телеведущая Маша Ефросинина отдыхает в ОАЭ.

Маша Ефросинина не устает делится своими моментами звездной жизни со своими поклонниками. В данный момент украинская знаменитость проводит отпуск со своей семьей.

"Дай Бог счастья тому, кто придумал детский клуб в отелях! Дай Боже здоровья нашей дочери Нане за то, что она терпеливо сопровождает туда нашего непоседу Александра! И как же хорошо, что мой муж любит бегать по 10 км... Просто счастье какое-то", - комментирует очередной пост Ефросинина.