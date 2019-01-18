Скачать
Пятница, 18.01.2019
Встреча в &quot;нормандском формате&quot; перед выборами возможна, но при условии
Встреча в "нормандском формате" перед выборами возможна, но при условии
Евросоюз ожидает принятия закона о голосовании переселенцам
Евросоюз ожидает принятия закона о голосовании переселенцам
Возвращение Кличко на ринг: подробности переговоров Владимира с DAZN
Возвращение Кличко на ринг: подробности переговоров
Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе
Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе

Новые подробности аварии с участием принца Филиппа: в машине находился 10-месячный малыш

Новые подробности аварии с участием принца Филиппа: в машине находился 10-месячный малыш
17:53 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: По новым данным, в машине также находился 10-месячный ребенок. Малыш не пострадал.

Вчера, 17 января, недалеко от поместья Сандрингем, 97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипп попал в серьезное ДТП. Появились новые подробности инцидента, случившегося по вине принца.

Если раньше сообщалось, что герцог Эдинбургский не пострадал, а лишь отделался испугом, то сейчас в прессе появилась новая информация от очевидцев. Один из них утверждает, что у него "на руках была кровь принца". Более того, когда герцога Эдинбургского пытались вытащить из повалившейся на бок машины, он кричал и постоянно повторял "Мои ноги, куда деть ноги".

Муж Елизаветы II попал в аварию

Свидетель по имени Рой Ворн поделился впечатлениями с места аварии: "Это было ужасающе. Я посмотрел на свои руки и понял, что на них кровь принца".

Автомобиль принца Филиппа столкнулся с другим авто Kia, в котором были две женщины, которых позже госпитализировали. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Авария, Елизавета II, Подробности, Принц Филипп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
02 Гороскоп на сегодня, 18 января 2019: все знаки Зодиака
03 Поздравления на Крещенский сочельник 2019
04 Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
05 Рада приняла важный закон о социальных услугах: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Не только ЕС: Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Верховная Рада завершила девятую сессию и ушла на каникулы до 5 февраля
Верховная Рада завершила девятую сессию
Крещенский сочельник 2019: приметы и традиции праздника
Крещенский сочельник 2019: приметы и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь