Новые подробности аварии с участием принца Филиппа: в машине находился 10-месячный малыш

Новости шоу бизнеса: По новым данным, в машине также находился 10-месячный ребенок. Малыш не пострадал.

Вчера, 17 января, недалеко от поместья Сандрингем, 97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипп попал в серьезное ДТП. Появились новые подробности инцидента, случившегося по вине принца.

Если раньше сообщалось, что герцог Эдинбургский не пострадал, а лишь отделался испугом, то сейчас в прессе появилась новая информация от очевидцев. Один из них утверждает, что у него "на руках была кровь принца". Более того, когда герцога Эдинбургского пытались вытащить из повалившейся на бок машины, он кричал и постоянно повторял "Мои ноги, куда деть ноги".

Свидетель по имени Рой Ворн поделился впечатлениями с места аварии: "Это было ужасающе. Я посмотрел на свои руки и понял, что на них кровь принца".

Автомобиль принца Филиппа столкнулся с другим авто Kia, в котором были две женщины, которых позже госпитализировали.