Реклама - двигатель прогресса: оригинальный креатив от богов маркетинга (Фото) Маркетологи поняли, что сила качественной рекламы в ее способности вызывать эмоции. Теперь на смену скучным и неубедительным роликам и плакатам пришла новая сильная реклама, которая скорее напоминает искусство. Она может вызвать улыбку, умиление и даже возмущение, но никого не оставит равнодушным.