Надежда Матвеева впервые нырнула в прорубь

Новости шоу бизнеса: Украинская ведущая Надежда Матвеева поделилась впечатлениями от первого раза.

Ведущая шоу "Все буде добре" на телеканале СТБ Надежда Матвеева впервые погрузилась в прорубь. Об этом телеведущая рассказала на своих страницах в соцсетях, опубликовав соответствующие фото.

Надежда поздравила всех с Крещением и поделилась своими впечатлениями от купания в ледяной воде. "Получила невероятные впечатления от погружения! Впервые это сделала, чувствую, что это станет привычкой", - написала телезвезда.

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Матвеева погружалась в водоем в короткой белой сорочке с вышивкой.

На своем YouTube-канале телеведущая выложила видео погружения в прорубь. "Это невероятные ощущения. Тело все горит, сердце бьется. Такое ощущение, как-будто просветление какое-то наступает", - поделилась впечатлениями Надежда.