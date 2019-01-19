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Суббота, 19.01.2019
Картографическое искусство: в чем разница между известными картинами и снимками Земли с космоса (Фото)
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Картографическое искусство: в чем разница между известными картинами и снимками Земли с космоса (Фото)

Фотографии, снятые зондом ASTER с орбиты Земли, на удивление схожи с картинами импрессионистов. Чтобы в этом убедиться, взгляните на парные изображения, в которых фото из космоса сопоставлены с полотнами классиков. Японский зонд ASTER – усовершенственный космический тепловой эмиссионный и отражательный радиометр (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), с 1999 года находящийся на борту научно-исследовательского спутника «Терра». Он фотографирует Землю с высоким разрешением в 15 диапазонах электромагнитного спектра, от видимого до инфракрасного излучения. Изображения, полученные с этого аппарата, используют для создания подробных карт температуры поверхности Земли, излучательной способности, отражательной способности и высоты. NASA совместно с разработчиками ASTER объявили о том, что данные, полученные зондом, становятся общедоступными.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Земля, Картины, Художники, Снимки, Картография.
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