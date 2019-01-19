Надежда Мейхер рассказала о своей молодости

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Надежда Мейхер провела юность в Хмельницком.

В своем Instagram Надежда Мейхер-Грановская опубликовала фото, в подписи к которому раскрыла некоторые подробности своей молодости в Хмельницком.

«Наряд hand made (уже тогда «метила» в дизайнеры). Педагогическое училище города Хмельницький. Поскольку в тот период времени «жестко» увлекалась творчеством Michael Jackson, придумав танец на одну из его шедевральных композиций, танцевала на каком-то празднике училища.

Я была безумно счастлива в тот период времени… Вечно не хватало денег (как у каждого «классического» студента), но это не мешало чувствовать себя свободной, смелой к новому, неизведанному… Да, капроновые колготки были на вес золота, поход на рынок за шмотками - предел мечтаний. Бананы, мандарины, дичавшее редкое… Но никаких комплексов на этот счет не было. Я все равно чувствовала себя счастливой». - вспоминает звезда.

«Перемещалась общественным транспортом, ночью после какой-нибудь очередной дискотеки или выступления в ресторане,шла в общагу пешком одна (метро нет, провожать некому, ибо с мальчиками не очень любила долго встречаться), танцы всегда были в приоритете, к тому же занимали много времени), но я была бесстрашна, и практически всегда могла себя защитить (быстро бегала) Не зря в школьные времена, два года посвящала себя легкой атлетике. И когда мои одногрупницы вслух грезили о замужестве, семье, меня манил танец, самостоятельная постановка сольных номеров, пошив костюмов.

И несмотря на все неудобства, проблемы со здоровьем (проф. травмы), я очень хорошо помню, что чувствовала себя счастливой.

Нет! Ностальгии нет! Туда я не желаю возвращаться. Я лишь хочу сказать, что наличие комфорта и денег, не дает ощущения истинного счастья… Глобально». - делится чувствами Надежда. А в конце добавила слова психолога Михаила Литвака:

«Счастье не может быть целью. Не гонитесь за счастьем. Вы не найдете его в другом человеке или в материальных вещах. Счастье исходит изнутри, и вы можете достичь этого состояния, когда научитесь получать от жизни удовольствие. Вы должны овладеть искусством развития своих навыков и размышлять о своих достижениях и целях, это и будет ваш путь счастья».