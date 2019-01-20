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Женя Кот тайно женился известной спортсменке

Женя Кот тайно женился известной спортсменке
14:01 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда "Танцев со звездами" Женя Кот женился на Наталье Татаринцевой.

Известный украинский хореограф, танцор, участник проекта "Танці з зірками" Женя Кот, который в паре с певицей Мишель Андраде покинули шоу после 12 эфира, тайно женился на своей возлюбленной Наталье. Молодые решили не устраивать сейчас пышную свадьбу, а просто официально оформили отношения и показали нежные обручальные кольца на фоне красивого букета. Пока это единственный снимок, которым поделился Женя в Instagram.

Торжественное событие Женя и Наталья отметили скромным ужином в ресторане с шампанским и устрицами. Свадьбу они планируют устроить в теплое время года. Однако пока не уточняют, когда именно.

Напомним, жена Жени Кота Наталья Татаринцева - семикратная чемпионка Украины по художественной гимнастике, четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне. Вместе они уже три с половиной года. С тех пор, как познакомились на проекте «Україна має талант», в котором Наталья принимала участие и дошла до финала.

«Мы не можем быть на 100% идеальны, но есть только один человек в мире, и абсолютный match! Мой идеал возле меня. Она самая красивая… Лучший профессионал своего дела. Заботливая хозяйка, нежная. Она дерзкая ровно настолько, насколько мне нужно. В ней есть все. Она - гармония», - говорит Женя о любимой.

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Танці з зірками, Женя Кот, Женя Кот женился, Наталья Татаринцева.
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