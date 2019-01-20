Ольга Фреймут поделилась семейным снимком

Новости шоу бизнеса: Ольга Фреймут со своей семьей отправилась отдыхать в горы.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут отправилась на семейный отдых. Вместо теплых пляжей она выбрала заснеженные горы, где уже успела покататься на лыжах со своими детьми.

Популярная ведущая Ольга Фреймут не перестает удивлять своих поклонников в сети. Звезда откровенно рассказывает о своей личной жизни и с радостью делится с подписчиками блога кадрами из семейного отдыха.

Недавно Ольга Фреймут вместе с мужем Владимиром Локотко и детьми отправилась на отдых. Звездные супруги выбрали для путешествия заснеженные горы Швейцарии. И хотя Ольга Фреймут уже вернулась домой, все же решила показать, как ее маленькие дети впервые становились на лыжи.

Возможно, это экстравагантно, но мы поставили детей на лыжи. Валерий – 2,8 года, Евдокии – 1,5! А какие удивительные рекорды в ваших семьях? – поинтересовалась Ольга Фреймут, добавив яркие фото.

Согласно фото, телеведущая наняла тренеров, которые помогали ее детям учиться кататься на лыжах. Маленькие Валерий и Евдокия увлекательно рассматривали свои ноги, что выглядело очень мило. Неизвестно, понравился ли детям такой несколько экстремальный отдых.