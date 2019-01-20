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Солист немецкой рок-группы замечен в компании белокурой россиянки

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Солист немецкой рок-группы замечен в компании белокурой россиянки
21:37 Сегодня Телеграф strana.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Солиста Rammstein заподозрили в новом романе.

Солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, которому приписывают отцовство младшей дочери украинской певицы Светланы Лободы, заподозрили в новом романе. В соцсети появились фото рокера, на которых он проводит время в компании других девушек, одна из которых обнимает Тилля.

Изображение опубликовано на странице девушки в Instagram. Вероятная пассия Линдеманна – молодая россиянка, которая учится в Нью-Йорке, США. Девушка внешне немного похожа на Лободу во времена ее участия в "ВИА Гре".

Певица Лобода поздравила в Instagram лидера группы Rammstein

"Замечательный ужин с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном", - подписала совместное фото белокурая пассия Линдеманна, добавив к этому эмодзи в виде сердечка.

Конкурентка Лободы работает фитнес-тренером, она помогает спортсменам готовиться к различным турнирам и соревнованиям. Также девушка ведет свой блог в Instagram, где публикует откровенные фото.

С Линдеманном она провела время в одном из фешенебельных ресторанов ZAVO Mediterranean Restaurant на Манхэттене (Нью-Йорк, США).

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Rammstein, Instagram, Знаменитости, Светлана Лобода, Тилль Линдеманн.
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