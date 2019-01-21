В рваных джинсах и на шпильках: беременную Меган Маркл застали на выходе из ресторана

Новости шоу бизнеса: Меган Маркл всегда предпочитает руководствоваться собственным вкусом, а не правилам монаршей семьи.

На деловой встрече со своим новым помощником герцогиця Сассекская предстала в непривычном для членов королевской семьи наряде.

В минувшие выходные Меган Маркл организовала частную встречу со своим новым помощником Кристианом Джонсом. Герцогиня Сассекская обсуждала дальнейшее сотрудничество с пресс-секретарем в одном из итальянских ресторанов Лондона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #New The Duchess of Sussex was spotted leaving a business lunch in Notting Hill with deputy press secretary Christian Jones (17th January)

После деловой встречи папарацци удалось сфотографировать повседневный стиль 37-летней Меган Маркл. Как ранее сообщалось, жена принца Гарри любит покупать одежду от брендов масс-маркета. Так, недавно она посетила свой патронаж в платье за 25 фунтов стерлингов от H&M.

На встречу с новым помощником герцогиня надела темно-синий гольф и пальто в тон. Для соблюдения образа в стиле "кэжуал" она надела светлые джинсы с потертостями на коленях от H&M, к которым обула любимые туфли-лодочки бежевого цвета. Беременная жена принца Гарри скрывала свое лицо за солнцезащитными очками от бренда Виктории Бекхэм, а в ее руках была большая коричневая сумка от Mulberry.