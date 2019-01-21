Муж Маши Ефросининой присоединился к популярному флешмобу

Новости шоу бизнеса: Тимура Хромаев поделился архивный снимок с супругой, украинской ведущей Машей Ефросининой.

Супруг известной украинской ведущей, эксперта канала Украина в шоу "Удивительные люди" - Маши Ефросинининой - Тимур Хромаев на своей странице в Instagram присоединился ко флешмобу "10yearschallenge", опубликовав фото десятилетней давности с Марией.

"Как один день", - подписал фото Тимур и добавил хештег "#10yearchallenge".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Як один день .... #10yearchallenge @mashaefrosinina Публикация от Timur Khromaev (@timur_khromaev) 18 Янв 2019 в 11:31 PST

"Красивая пара, желаю вам всего лучшего", "Классные какие", "Тот случай, когда с возрастом только лучше", "Похожи", "Здоровья и благополучия вашей семье!!!", "Вот тут я поняла, что Нана - ваша копия", "Вы только краше стали за эти годы. Счастья и благополучия всей Вашей семье", "Раньше светилась только Маша, а спустя 10 лет глаза горят у обоих", "Ваша Нана очень похожа на отца (особенно на верхнем фото)", - написали подписчики Тимура в комментариях к фото.