Дочь Веры Брежневой похвасталась стройной фигурой в купальнике

Новости шоу бизнеса: Девочка учится в США и частенько публикует в сети интересные, а порой и довольно взрослые снимки.

Старшая дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман, которая часто фотографируется со звездной мамой, уже работает моделью. Соня Киперман сейчас учится в США.

На днях Соня поделилась снимком в купальнике, вызвав настоящий восторг подписчиков. На фото 17-летняя дочь Брежневой запечатлена сидящей на зеленой лужайке в цельном купальнике с геометрическим принтом и солнцезащитных очках.

Поклонники, конечно же, отметили, что Соня Киперман заметно повзрослела, а также восхитились ее стройной фигурой и красотой.

Как сообщалось, На своей странице в Instagram она опубликовала яркое фото, на котором позирует вместе со своими дочерьми – 17-летней Соней и 9-летней Сарой.