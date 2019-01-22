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Дочь Веры Брежневой похвасталась стройной фигурой в купальнике

Дочь Веры Брежневой похвасталась стройной фигурой в купальнике
09:12 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Девочка учится в США и частенько публикует в сети интересные, а порой и довольно взрослые снимки.

Старшая дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман, которая часто фотографируется со звездной мамой, уже работает моделью. Соня Киперман сейчас учится в США.

На днях Соня поделилась снимком в купальнике, вызвав настоящий восторг подписчиков. На фото 17-летняя дочь Брежневой запечатлена сидящей на зеленой лужайке в цельном купальнике с геометрическим принтом и солнцезащитных очках.

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Поклонники, конечно же, отметили, что Соня Киперман заметно повзрослела, а также восхитились ее стройной фигурой и красотой.

Как сообщалось, На своей странице в Instagram она опубликовала яркое фото, на котором позирует вместе со своими дочерьми – 17-летней Соней и 9-летней Сарой. 

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Вера Брежнева, Знаменитости, Дочь Веры Брежневой, Соня Киперман.
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