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DZIDZIO выписали из больницы: певец обратился ко всем с благодарностью

DZIDZIO выписали из больницы: певец обратился ко всем с благодарностью
19:08 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: www.instagram.com/dzidzio

Новости шоу бизнеса: Михаил Хома на своей странице в Instagram артист разместил короткий ролик с благодарностью.

Известный украинский певец и солист группы DZIDZIO Михаил Хома сделал радостное заявление – артиста выписали из больницы, после того как он пролежал там чуть менее месяца. На своей странице в Instagram артист разместил короткий ролик: "Добрый день! Хочу порадоваться и рассказать вам, что сегодня, во вторник, меня выписывают из больницы", – говорит артист в начале видео. Он также поблагодарил всех сотрудников клиники, в которой лежал и отметил их профессионализм.

Кроме этого, Михаил обратился ко всем подписчикам: "Всем подписчикам моим тоже большущее спасибо, если бы не вы, то все проходило бы намного грустнее, а так, Новый год провел с вами, вашими лайками и комментариями. Обнимаю вас, бегу на студию, так как написал новые песни".

 
 
 
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Больница, Сеть, Певец, Благодарность, DZIDZIO, Выписали из больницы, Михаил Хома.
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