Первый поцелуй: Ольга Цибульская поделилась пикантными подробностями

Интересный курьез с поцелуем случился с певицей в 7 классе. Об этом звезда рассказала в своем Instagram-профиле.
Оказывается, более опытная подруга убедила Цибульскую – для того, чтобы правильно целоваться нужен настоящий дар.
А кроме него умение сразу определять пикантные вкусы кавалеров – кому нравится, чтобы его кусали за ухо, а кому, чтобы ласкали шею. Семиклассница Оля к такой информации была отнюдь не готова и поэтому в панике побежала домой, как только парень наклонился, чтобы просто поцеловать ее в щечку.
К слову, многие годы спустя горе-возлюбленный пришел на концерт Цыбульской с женой и огромным букетом цветов, чтобы узнать что же он тогда сделал не так – вопрос, который не давал ему покоя всю жизнь.
Певица призналась, что долго готовилась к этому морально. И вот этот день настал: родителей не было дома, вечер, звездное небо – все идеально для первого поцелуя.
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Навіть мій чоловік не знає історію мого першого поцілунку, до якого #ябуланеготова ❌