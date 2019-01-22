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Первый поцелуй: Ольга Цибульская поделилась пикантными подробностями

Первый поцелуй: Ольга Цибульская поделилась пикантными подробностями
20:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Певица поделилась тонкостями и подробностями своего первого поцелуя в 7 классе.

Интересный курьез с поцелуем случился с певицей в 7 классе. Об этом звезда рассказала в своем Instagram-профиле.

Оказывается, более опытная подруга убедила Цибульскую – для того, чтобы правильно целоваться нужен настоящий дар.

А кроме него умение сразу определять пикантные вкусы кавалеров – кому нравится, чтобы его кусали за ухо, а кому, чтобы ласкали шею. Семиклассница Оля к такой информации была отнюдь не готова и поэтому в панике побежала домой, как только парень наклонился, чтобы просто поцеловать ее в щечку.

К слову, многие годы спустя горе-возлюбленный пришел на концерт Цыбульской с женой и огромным букетом цветов, чтобы узнать что же он тогда сделал не так – вопрос, который не давал ему покоя всю жизнь.

Певица призналась, что долго готовилась к этому морально. И вот этот день настал: родителей не было дома, вечер, звездное небо – все идеально для первого поцелуя.

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Сеть, Подробности, Ольга Цибульская, Первый поцелуй, 7 класс.
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