Алина Гросу опубликовала свои новые фото из чувственной фотосессии

Новости шоу бизнеса: Певица и актриса опубликовала свои новые фото в сети, после чего предложила выбрать лучший снимок из пяти.

Украинская певица и актриса Алина Гросу опубликовала на своей странице в Instagram чувственные фото из новой фотосессии. На снимках с помощью света акцент сделан на лице певицы, но также можно и разглядеть ее стройный силуэт. Артистка предложила свои подписчикам выбрать лучший снимок из пяти.

"Ты такая красивая, Алинка!","Алиночка, ты прекрасна. Все фото хороши по всему, но мне больше нравится 1", "Настолько красиво, что я теперь хочу себе такую же фотосессию", "Невозможно сделать выбор, каждая фотография по своему бесподобна", "Ты прелесть", – написали восхищенные поклонники Гросу в комментариях к снимкам.