Тина Кунаки показала округлый живот

Новости шоу бизнеса: На снимке красавица позирует в теплом белом свитере, который обнажает ее плечи.

Вторая жена 52-летнего французского киноактера Венсана Касселя, 21-летняя Тина Кунаки не скрывает своей беременности и сделала сюрприз поклонникам супругов, показав свои новые фото в социальных сетях.

Новые снимки, на которых Кунаки демонстрирует округлый живот, возлюбленная Касселя опубликовала на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @fashionnova Публикация от tina kunakey (@tinakunakey) 22 Янв 2019 в 9:55 PST

Также Тина показала милое селфи с домашним котом.

Фотографии быстро набирают популярность, поэтому в сети за 40 минут они собрали более 30 тысяч лайков и сотни положительных комментариев.