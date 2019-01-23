Тина Кунаки показала округлый живот

Вторая жена 52-летнего французского киноактера Венсана Касселя, 21-летняя Тина Кунаки не скрывает своей беременности и сделала сюрприз поклонникам супругов, показав свои новые фото в социальных сетях.
Новые снимки, на которых Кунаки демонстрирует округлый живот, возлюбленная Касселя опубликовала на своей странице в Instagram.
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Также Тина показала милое селфи с домашним котом.
Фотографии быстро набирают популярность, поэтому в сети за 40 минут они собрали более 30 тысяч лайков и сотни положительных комментариев.