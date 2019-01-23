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Тина Кунаки показала округлый живот

Тина Кунаки показала округлый живот
10:17 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На снимке красавица позирует в теплом белом свитере, который обнажает ее плечи.

Вторая жена 52-летнего французского киноактера Венсана Касселя, 21-летняя Тина Кунаки не скрывает своей беременности и сделала сюрприз поклонникам супругов, показав свои новые фото в социальных сетях.

Новые снимки, на которых Кунаки демонстрирует округлый живот, возлюбленная Касселя опубликовала на своей странице в Instagram. 

 
 
 
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@fashionnova

Публикация от tina kunakey (@tinakunakey)

Тина Кунаки не перестает радовать подписчиков своими округлившимися формами

Также Тина показала милое селфи с домашним котом.

Фотографии быстро набирают популярность, поэтому в сети за 40 минут они собрали более 30 тысяч лайков и сотни положительных комментариев.

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Все по теме:

Беременность, Знаменитости, Венсан Кассель, Тина Кунаки.
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