Регина Тодоренко призналась, что пойдет к психологу

Новости шоу бизнеса: Известная ведущая Регина Тодоренко, которая не так давно впервые стала мамой, опубликовала на своей странице в Instagram откровенный пост.

Ведущая поделилась с подписчиками своими переживаниями.

Если все привыкли видеть Регину позитивной, яркой и жизнерадостной, то сама ведущая дала понять, что она такой же обычный человек, как и все – со своими хлопотами, проблемами и переживаниями.

Тодоренко не уточнила, что именно случилось, но заставила поклонников поволноваться, написав следующее сообщение:

"Иногда просто хочется бросить все и сбежать от всего мира на другую планету в надежде, что где-то там далеко ты обретёшь счастье, но, как говорит моя мама: "Ты можешь уехать куда угодно и думать, что будешь счастливее, но забываешь, что ты возьмёшь с собой туда СЕБЯ". Да, да, а в дополнении с собой все свои задачи, проблемы и хлопоты... Поэтому каждый раз, когда я с чем-то не согласна, сперва начинаю работать над собой и анализировать, почему эта неприятная ситуация случилась именно со мной", – пишет Регина.

"Часто слышу фразу: "отплати той же монетой", но мне кажется, что так неправильно. Если кто-то поступает плохо, значит и я должна опуститься до уровня этого человека и тоже поступить плохо???? Нет, уж лучше я буду делать мир добрее. А этому нехорошему человеку вернётся в троекратном размере, но уже не от меня, а от кого-то другого. Но что же делать с накопившимся стрессом? Завтра пойду к психологу разбираться (со стороны, непредвзятым взглядом наверняка виднее) А вы как относитесь к психологам?", – поинтересовалась ведущая.

Как сообщалось ранее, знаменитость долгое время не комментировала счастливое событие и совсем не делилась с поклонниками сложностями, которые у нее возникали во время беременности. Однако, в этот раз Регина все-таки решилась рассказать все подробности о том, как протекала ее первая беременность.