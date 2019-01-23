Суперзвезда Лобода показала кровавые последствия своего концерта

Певица опубликовала снимок после своего выступления.
Исполнительница опубликовала снимок в своем Instagram, на котором изображены ее побитые коленки, а также расцарапанная до крови рука. Лобода пояснила, что так она выглядит после концерта.
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проснулась, посмотрела на себя в зеркало вот и закончился наш трёхдневный марафон #крокусы#fin
"Проснулась, посмотрела на себя в зеркало. Вот и закончился наш трехдневный марафон", – написала Светлана Лобода.
Многие подписчики пожелали ей скорого восстановления, но были и хейтеры, которые ничуть не пожалели звезду. "Ощущение, что вы не выступали, а на ринге дрались", "Это все ради тщеславия, так что нормально", – возмутились юзеры.