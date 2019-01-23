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Суперзвезда Лобода показала кровавые последствия своего концерта

Суперзвезда Лобода показала кровавые последствия своего концерта
10:59 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно попала в скандальную историю в аэропорту "Шереметьево", шокировала поклонников своим внешним видом.

Певица опубликовала снимок после своего выступления.

Исполнительница опубликовала снимок в своем Instagram, на котором изображены ее побитые коленки, а также расцарапанная до крови рука. Лобода пояснила, что так она выглядит после концерта. 

 
 
 
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проснулась, посмотрела на себя в зеркало вот и закончился наш трёхдневный марафон #крокусы#fin

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Певица Светлана Лобода не перестает хвастаться своими шикарными формами

"Проснулась, посмотрела на себя в зеркало. Вот и закончился наш трехдневный марафон", – написала Светлана Лобода.

Многие подписчики пожелали ей скорого восстановления, но были и хейтеры, которые ничуть не пожалели звезду. "Ощущение, что вы не выступали, а на ринге дрались", "Это все ради тщеславия, так что нормально", – возмутились юзеры.

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Концерты, Светлана Лобода, Суперзвезды, Кровавые последствия концерта Светланы Лободы, Концерты Светланы Лободы.
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