Звезды побывали на премьере фильма "Исчезновение"

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Ольга Сумская, Василий Вирастюк и другие посмотрели новый интересный фильм.

В столичном кинотеатре "Синема Сити" состоялась премьера триллера "Исчезновение" (в украинском переводе "Проклятый маяк") с Джерардом Батлером в главной роли.

Первыми фильм увидели украинские знаменитости: Василий Вирастюк, Ольга Сумская, Анна Добрыднева, Сергей Конюшок, Константин Грубич, Вячеслав Соломка, Виталина Библив, Ирина Ратушная, Вера Кобзарь, финалист шоу "МастерШеф 8" Сержик Файный, Андрей Черновол, Ольга Атанасова, Людмила Ардельян, Арам Арзуманян, участники шоу "Танцы со звездами" Игорь Кузьменко и Максим Ежов, Борис Абрамов, звезды сериала "Школа" Даниэлла Трахтенберг и Владимиров, Артем Басов, Indira, Татьяна Бобрикова, Ярослав Князев, Евгений Капорин, участница нац. Отбора на Евровидение 2019 Kira Mazur, Филипп Левшин и другие.

В украинский прокат фильм, который основан на реальной истории загадочного исчезновения трех смотрителей маяка на острове Фланнан, выходит с 24 января.