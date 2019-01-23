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Даутцен Крус – 34 года: ТОП-5 самых привлекательных образов супермодели

Даутцен Крус – 34 года: ТОП-5 самых привлекательных образов супермодели
12:23 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: По случаю этой даты мы подобрали топ-5 самых привлекательных образов звезды глянца и рекламных кампаний, которыми красавица совсем недавно порадовала своих поклонников в сети Instagram.

Сегодня, 23 января, именинницей является нидерландская супермод эль и экс-ангел Victoria's Secret Даутцен Крус. Она празднует 34-летие.

Даутцен Крус – не единственная из манекенщиц мирового уровня, кто в модельный бизнес попала самостоятельно – без помощи скаутов крупных агентств или фотографов. Окончив школу, девушка прислала несколько своих фотографий в амстердамское агентство "Paparazzi". Красоту скандинавки сразу заметили и уже через некоторое время она появлялась в рекламе Gucci, Dolce&Gabbana, Valentino, Versace, Bottega Veneta и Escada. А с 2008 по 2014 годы участвовала в показе нижнего белья Victoria's Secret, закрепив за собой звание одного из самых красивых "ангелов" подиума.

Поэтому предлагаем оценить образы, в которых голландская красавица предстала перед камерами фотографов за последние полгода и поделилась ими в своем Instagram.

1 Даутцен Крус для "Wall Street Journal"

 
 
 
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@inezandvinoodh for @wsjmag #WSJMAG10

Публикация от Doutzen Kroes (@doutzen)

2 Нидерландская модель позирует на обложке испанского журнала "Telva". Романтический и легкий образ создали средства от "L'Oréal" 

 
 
 
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Sharing the

Публикация от Doutzen Kroes (@doutzen)

3 Самый сексуальный образ нашей подборки – супермодель в прозрачном кружевном боди от нидерландского бренда "Hunkemöller" 

 
 
 
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Off to bed, casually #doutzenstories #hunkemoller

Публикация от Doutzen Kroes (@doutzen)

4 Для этого фото Даутцен оделась в наряд от швейцарского бренда "Repeat Cashmere" 

 
 
 
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@repeatcashmere

Публикация от Doutzen Kroes (@doutzen)

5 Одна из самых свежих фотографий – для украинского "Vogue" 

 
 
 
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Do not disturb my beautysleep

Публикация от Doutzen Kroes (@doutzen)

Модель Victoria's Secret Даутцен Крус обескуражила откровенным фото на пляже

Сегодня Даутцен Крус является лицом косметической марки "L'Oréal", бренда нижней одежды "Hunkemöller" и нарядов "Repeat Cashmere". Модель не прекращает сотрудничество с глянцевыми журналами, в частности "Vogue", для обложки которого в 2013 году снялась девять раз.

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