Даутцен Крус – 34 года: ТОП-5 самых привлекательных образов супермодели

Новости шоу бизнеса: По случаю этой даты мы подобрали топ-5 самых привлекательных образов звезды глянца и рекламных кампаний, которыми красавица совсем недавно порадовала своих поклонников в сети Instagram.

Сегодня, 23 января, именинницей является нидерландская супермод эль и экс-ангел Victoria's Secret Даутцен Крус. Она празднует 34-летие.

Даутцен Крус – не единственная из манекенщиц мирового уровня, кто в модельный бизнес попала самостоятельно – без помощи скаутов крупных агентств или фотографов. Окончив школу, девушка прислала несколько своих фотографий в амстердамское агентство "Paparazzi". Красоту скандинавки сразу заметили и уже через некоторое время она появлялась в рекламе Gucci, Dolce&Gabbana, Valentino, Versace, Bottega Veneta и Escada. А с 2008 по 2014 годы участвовала в показе нижнего белья Victoria's Secret, закрепив за собой звание одного из самых красивых "ангелов" подиума.

Поэтому предлагаем оценить образы, в которых голландская красавица предстала перед камерами фотографов за последние полгода и поделилась ими в своем Instagram.

1 Даутцен Крус для "Wall Street Journal"

Посмотреть эту публикацию в Instagram @inezandvinoodh for @wsjmag #WSJMAG10 Публикация от Doutzen Kroes (@doutzen) 15 Авг 2018 в 10:06 PDT

2 Нидерландская модель позирует на обложке испанского журнала "Telva". Романтический и легкий образ создали средства от "L'Oréal"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sharing the Публикация от Doutzen Kroes (@doutzen) 19 Окт 2018 в 6:31 PDT

3 Самый сексуальный образ нашей подборки – супермодель в прозрачном кружевном боди от нидерландского бренда "Hunkemöller"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Off to bed, casually #doutzenstories #hunkemoller Публикация от Doutzen Kroes (@doutzen) 5 Ноя 2018 в 12:22 PST

4 Для этого фото Даутцен оделась в наряд от швейцарского бренда "Repeat Cashmere"

Посмотреть эту публикацию в Instagram @repeatcashmere Публикация от Doutzen Kroes (@doutzen) 5 Дек 2018 в 8:22 PST

5 Одна из самых свежих фотографий – для украинского "Vogue"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Do not disturb my beautysleep Публикация от Doutzen Kroes (@doutzen) 13 Янв 2019 в 9:13 PST

Сегодня Даутцен Крус является лицом косметической марки "L'Oréal", бренда нижней одежды "Hunkemöller" и нарядов "Repeat Cashmere". Модель не прекращает сотрудничество с глянцевыми журналами, в частности "Vogue", для обложки которого в 2013 году снялась девять раз.