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Веганство и гендерно-нейтральные тона: как проходит беременность Меган Маркл

Веганство и гендерно-нейтральные тона: как проходит беременность Меган Маркл
14:16 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Сассекская планирует обустроить детскую комнату в монохромной гамме белых и серых оттенков, используя экологически чистые краски.

Меган Маркл, жена принца Гарри, планирует обустроить для будущего ребенка детскую комнату в гендерно-нейтральных тонах. Об этом сообщает The Sun.

Разработку дизайна детской комнаты герцогиня Сассекская доверила известному дизайнеру Вики Чарльз (Vicky Charles). Основными пожеланиями Меган Маркл были о цветовой гамме, а именно белые и серые оттенки, которые считаются гендерно-нейтральными.

Также, будущая мать собирается использовать для покраски стен исключительно экологически чистую краску с маслами эвкалипта и розмарина, так как эти добавки улучшают память и благотворно влияют на иммунную систему. Обустройство комнаты вписано в бюджет реновации королевского имущества, который предполагает траты трех миллионов фунтов.

По данным источников издания, Меган Маркл стала веганкой и уже более недели придерживается вышеуказанного типа питания. Веганство предполагает отказ от продуктов животного происхождения. Также герцогиня убедила супруга пересмотреть свой рацион и ограничить потребление мяса.

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Все по теме:

Беременность, Принц Гарри, Королевская семья, Веганство, Меган Маркл, Вики Чарльз, Vicky Charles.
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