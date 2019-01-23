Веганство и гендерно-нейтральные тона: как проходит беременность Меган Маркл

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Сассекская планирует обустроить детскую комнату в монохромной гамме белых и серых оттенков, используя экологически чистые краски.

Меган Маркл, жена принца Гарри, планирует обустроить для будущего ребенка детскую комнату в гендерно-нейтральных тонах. Об этом сообщает The Sun.

Разработку дизайна детской комнаты герцогиня Сассекская доверила известному дизайнеру Вики Чарльз (Vicky Charles). Основными пожеланиями Меган Маркл были о цветовой гамме, а именно белые и серые оттенки, которые считаются гендерно-нейтральными.

Также, будущая мать собирается использовать для покраски стен исключительно экологически чистую краску с маслами эвкалипта и розмарина, так как эти добавки улучшают память и благотворно влияют на иммунную систему. Обустройство комнаты вписано в бюджет реновации королевского имущества, который предполагает траты трех миллионов фунтов.

По данным источников издания, Меган Маркл стала веганкой и уже более недели придерживается вышеуказанного типа питания. Веганство предполагает отказ от продуктов животного происхождения. Также герцогиня убедила супруга пересмотреть свой рацион и ограничить потребление мяса.