Обвиняемого в изнасиловании Криса Брауна освободили из-под стражи

Новости шоу бизнеса: Дело американского певца продолжается, официальных обвинений пока не предъявлено.

Американский певец Крис Браун, ранее обвиняемый в изнасиловании, отверг выдвинутые против него обвинения, после чего его освободили из-под стражи. Тем не менее дело продолжается. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру.

"Я хочу, чтобы это было совершенно ясно, это ложь", — написал Крис Браун в инстаграме под картинкой с надписью "Эта с*ка лжет".

Стоит отметить, что официальных обвинений певцу пока не предъявлено.

Напоминаем, что Криса Брауна и его друга задержали 21 января в Париже после того, как 24-летняя особа сообщила в полицию об изнасиловании, совершенном в ночь на 16 января.

Ранее, в 2009 году он уже был осужден условно за избиение певицы Рианны, с которой тогда имел отношения. В 2015 году у него истек испытательный срок по этому делу.