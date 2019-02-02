Леся Никитюк показала красивую фигуру

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Леся Никитюк отдыхает сейчас на Мальдивах.

Популярная телеведущая решила оставить на Мальдивах не только частичку своей души, но и нечто более реальное – она посадила пальму.

На фото Леся запечатлена в длинном черном леопардовом халате, под которым виднеется черный купальник.

"Всем кто, завидует что я на Мальдивах. Я была там по приглашению мальдивского садового хозяйства “Мальдивские ростки”. Скоро ждите фоток, где я в Польше на клубнике", – шутливо подписала снимки Леся. И добавила, что в отеле, где она жила, каждый может посадить пальму и назвать ее так, как ему захочется.

“Если кто-то из вас прилетит туда, жду фото с пальмой #ladyLe – и не забудьте полить”, – сказала Никитюк.