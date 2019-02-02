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Меган Маркл и принц Гарри переезжают

Меган Маркл и принц Гарри переезжают
16:39 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: О том, что герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри переезжают, стало известно в конце прошлого года.

Личный комментатор королевской семьи Эмили Эндрюс сообщила, что супруги переедут из Кенсингтонского дворца во Фрогмор-хаус, что в Виндзоре. Этот особняк с красивыми садами им подарила королева Елизаветы II.

Как передает ITV News, ремонтные работы во Фрогмор-хаусе, за которыми пристально следила Меган, подходят к концу. Поэтому переезд герцогов Сассекских состоится уже в марте 2019 года.

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По словам инсайдеров, причина, по которой Меган Маркл и принц Гарри хотят сменить место жительства, проста - они мечтают о большем уединении и пространстве для своей семьи. Герцоги Сассекские планируют обустроиться на новом месте до рождения ребенка.

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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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