Вера Брежнева в день 37-летия прогулялась по пляжу топлес

На своей странице в Instagram именинница Вера Брежнева (артистке сегодня исполняется 37 лет) опубликовала пикантное видео.
"Оглядываясь назад...", – лаконично подписала видеоролик Вера.
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"Вера, как красиво", "Поздравляю тебя, прекрасная богиня, живи сладко и вечно", "Какая ж ты красивая", "Шикарная женщина", "Красота спасет мир!", "Какая же вы красивая, нежная и естественная", "Вера, вы просто Богиня женственности и изящество", "Подозреваю, что необыкновенно красивая и спереди, загадка, молодец", – пишут подписчики Веры в Instagram.
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Обед на райском острове.... Все хорошее быстро заканчивается... но пора возвращаться к работе много вопросов было : едим ли мы, и что ?) - да )) мы едим Моя супер-компания @lenaperminova @aleksandrakirienko @joalimaldives Улетаю в прекрасном состоянии. Полна тепла, благодарности, энергии.
Отметим, что сейчас Вера находится на отдыхе на Мальдивах. Певица поделилась со своими подписчиками радостной новостью о том, что она долгое время хотела побывать на знаменитом острове, но никак не получалось.
С отдыха Брежнева публикует в сети множество фото. Известно, что на острове певица отдыхает со своими подругами. Обед на райском острове...Все хорошее быстро заканчивается... но пора возвращаться к работе. Много вопросов было : едим ли мы, и что ?)- да )) мы едим", – подписала Вера недавнее фото в сети.