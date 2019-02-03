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Вера Брежнева в день 37-летия прогулялась по пляжу топлес

Вера Брежнева в день 37-летия прогулялась по пляжу топлес
18:04 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На видео певица в одной лишь летящей юбке, топлес прогуливается по пляжу и соблазнительно смотрит в камеру.

На своей странице в Instagram именинница Вера Брежнева (артистке сегодня исполняется 37 лет) опубликовала пикантное видео.

"Оглядываясь назад...", – лаконично подписала видеоролик Вера. 

 
 
 
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Оглядываясь назад...

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Вера, как красиво", "Поздравляю тебя, прекрасная богиня, живи сладко и вечно", "Какая ж ты красивая", "Шикарная женщина", "Красота спасет мир!", "Какая же вы красивая, нежная и естественная", "Вера, вы просто Богиня женственности и изящество", "Подозреваю, что необыкновенно красивая и спереди, загадка, молодец", – пишут подписчики Веры в Instagram. 

Вера Брежнева отдыхает на Мальдивах: пляжные фото певицы

Отметим, что сейчас Вера находится на отдыхе на Мальдивах. Певица поделилась со своими подписчиками радостной новостью о том, что она долгое время хотела побывать на знаменитом острове, но никак не получалось.

С отдыха Брежнева публикует в сети множество фото. Известно, что на острове певица отдыхает со своими подругами. Обед на райском острове...Все хорошее быстро заканчивается... но пора возвращаться к работе. Много вопросов было : едим ли мы, и что ?)- да )) мы едим", – подписала Вера недавнее фото в сети.

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Вера Брежнева, Отдых, Знаменитости.
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