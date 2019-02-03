Вера Брежнева в день 37-летия прогулялась по пляжу топлес

Новости шоу бизнеса: На видео певица в одной лишь летящей юбке, топлес прогуливается по пляжу и соблазнительно смотрит в камеру.

На своей странице в Instagram именинница Вера Брежнева (артистке сегодня исполняется 37 лет) опубликовала пикантное видео.

"Оглядываясь назад...", – лаконично подписала видеоролик Вера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Оглядываясь назад... Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 2 Фев 2019 в 7:47 PST

"Вера, как красиво", "Поздравляю тебя, прекрасная богиня, живи сладко и вечно", "Какая ж ты красивая", "Шикарная женщина", "Красота спасет мир!", "Какая же вы красивая, нежная и естественная", "Вера, вы просто Богиня женственности и изящество", "Подозреваю, что необыкновенно красивая и спереди, загадка, молодец", – пишут подписчики Веры в Instagram.

Отметим, что сейчас Вера находится на отдыхе на Мальдивах. Певица поделилась со своими подписчиками радостной новостью о том, что она долгое время хотела побывать на знаменитом острове, но никак не получалось.

С отдыха Брежнева публикует в сети множество фото. Известно, что на острове певица отдыхает со своими подругами. Обед на райском острове...Все хорошее быстро заканчивается... но пора возвращаться к работе. Много вопросов было : едим ли мы, и что ?)- да )) мы едим", – подписала Вера недавнее фото в сети.