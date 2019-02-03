Скачать
Понедельник, 04.02.2019
Трамп заявляет, что &quot;российское&quot; дело Мюллера - это &quot;мистификация&quot;
Трамп заявляет, что "российское" дело Мюллера - это "мистификация"
Порошенко заявил, что Украина будет энергетически независимой
Порошенко заявил, что Украина будет энергетически независимой
20-летняя Бех дебютирует на Кубке мира в Холменколлене
20-летняя Бех дебютирует на Кубке мира в Холменколлене
Звезды-ровесники, которые по-разному выглядят (Фото)
Звезды-ровесники, которые по-разному выглядят (Фото)

Супермодель Лили Олдридж во второй раз стала мамой

Супермодель Лили Олдридж во второй раз стала мамой
19:05 Вс, 3 Февраль 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На черно-белом фото изображены ножки малыша.

Супермодель и звезда бельевого бренда Victoria's Secret Лили Олдридж родила второго ребенка – мальчика – от своего мужа Кейлеба Фолловилла. Об этом модель сообщила на своей странице в Instagram. 

Лили Олдридж родила второго ребенка 29 января, однако поделиться счастливой новостью с поклонниками звездные родители решили через пару дней. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

couldn’t be happier God bless all of them @lilyaldridge #lilyaldridge

Публикация от Lily Aldridge (@dailylilyaldridge)  

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Baby Moonin with my Babies

Публикация от Lily Aldridge (@lilyaldridge)

Кара Делевинь стала звездой журнала Love Magazine

"Уинстон Рой Фоллоуилл благословил наши жизни", – прокомментировала фотографию звездная мама.

К слову, Лили Олдридж вышла замуж за вокалиста группы Kings of Leon Кейлеба Фолловилла в 2011 году, встречаясь перед этим четыре года. В 2012 году у пары родилась дочь Дикси Перл.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Victoria's Secret, Материнство, Модели, Лили Олдридж, Супермодель Лили Олдридж.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ковалев - Альварес 2: события боя
02 Поздравления с Днем рождения: в стихах и в прозе на 3 февраля
03 Джинсы, которые будут в тренде этой весной: самые неожиданные и модные фасоны (Фото)
04 День Ангела Максима: значение имени и поздравления
05 Ястремская - Томлянович: видео онлайн трансляция финала в Хуахине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Президент Венесуэлы заявил о возможности гражданской войны
Президент Венесуэлы заявил о возможности гражданской войны
Военные чиновники Сирии обвиняют коалицию под руководством США в авианалете
Военные чиновники Сирии обвиняют коалицию под руководством США в авианалете
Украине обещают стремительную оттепель, местами днем будет до +13°
Украине обещают стремительную оттепель
Модные образы певицы Селин Дион на Неделе Высокой моды в Париже (Фото)
Модные образы певицы Селин Дион на Неделе Высокой моды в Париже (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь