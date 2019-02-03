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Джамала поделилась с фанатами историей из детства

Джамала поделилась с фанатами историей из детства
20:32 Вс, 3 Февраль 2019 Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Джамала рассказала фанатам о героической истории из ее детства, когда ей пришлось брать ответственность на себя за жизнь другого.

Популярная певица с детства научилась принимать самостоятельные решения

Украинская певица Джамала, которая недавно показала в соцсетях своего подросшего сыночка, анонсировала выход сингла и предложила фанатам поучаствовать в интересном розыгрыше призов. 

1 февраля певица выпустит новый сингл под названием Solo и в честь премьеры знаменитость запустила конкурс историй, на который ее вдохновил случай, произошедший с ней в детстве.

Свои подписчикам она тоже предложила поделиться необычными историями, в которых случай заставил молниеносно принимать решения, не рассчитывать на чью-то помощь и действовать самостоятельно, решать ситуацию из которой, казалось бы нет выхода.

"Во взрослой жизни часто случались ситуации, когда нужно было принимать решения самой, но я вспоминаю добрую историю из детства. Мне тогда было 9 лет, я шла домой и услышала жалобное мяуканье – на кипарисе сидел испуганный котёнок", — трогательно начала свой рассказ Джамала.

Джамала выпустила англоязычную песню Solo (Видео)

"Как он там оказался? Непонятно! Вот только он не мог слезть и не прекращал мяукать. Я понимала, что пройдёт много времени прежде чем я найду взрослых, которые снимут котёнка. Его нужно было срочно спасать, а рядом никого не было. И тогда я решила действовать самостоятельно! Я исцарапала руки и лицо, пока лезла на дерево, но котёнка сняла и вернула маме!" — рассказала об отважном поступке певице.

Кроме того, среди самых запоминающихся историй, артистка пообещала 2 февраля разыграть отличные призы свитшот Jamala, винил "Подих" или плакат с автографом.

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Знаменитости, Певицы, Джамала.
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