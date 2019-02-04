В платье за 1830 долларов: Меган Маркл с принцем Гарри посетила Бристоль

Новости шоу бизнеса: Меган Маркл и принц Гарри 1 февраля посетили Бристоль. Город встретил их снегопадом.

Герцог и герцогиня Сассекские посетили благотворительную организацию.

Меган Маркл, которую в последний раз мы видели в черном total-look, снова появилась на публике в черном, но более веселом "луке". Дело в том, что на минувшей неделе герцог и герцогиня Сассекские посетили Бристоль, где стали гостями одной из благотворительных организаций. Во время визита Меган даже подписала собственноручно несколько бананов из продуктовых пакетов.

Для выхода в свет герцогиня выбрала легкое платье с крупными изображениями животных от Oscar de la Renta, поверх которого набросила теплое черное пальто от William Vintage.

Дополнили образ Меган Маркл замшевые сапоги болотного цвета на каблуке и, подобранный в тон клатч.

Как всегда на улице герцога и герцогиню встречало местное население, с представителями которого оба с удовольствием общались – особенно с детишками.