В платье за 1830 долларов: Меган Маркл с принцем Гарри посетила Бристоль

Герцог и герцогиня Сассекские посетили благотворительную организацию.
Меган Маркл, которую в последний раз мы видели в черном total-look, снова появилась на публике в черном, но более веселом "луке". Дело в том, что на минувшей неделе герцог и герцогиня Сассекские посетили Бристоль, где стали гостями одной из благотворительных организаций. Во время визита Меган даже подписала собственноручно несколько бананов из продуктовых пакетов.
Для выхода в свет герцогиня выбрала легкое платье с крупными изображениями животных от Oscar de la Renta, поверх которого набросила теплое черное пальто от William Vintage.
Дополнили образ Меган Маркл замшевые сапоги болотного цвета на каблуке и, подобранный в тон клатч.
Как всегда на улице герцога и герцогиню встречало местное население, с представителями которого оба с удовольствием общались – особенно с детишками.