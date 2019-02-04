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В платье за 1830 долларов: Меган Маркл с принцем Гарри посетила Бристоль

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В платье за 1830 долларов: Меган Маркл с принцем Гарри посетила Бристоль
11:18 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Меган Маркл и принц Гарри 1 февраля посетили Бристоль. Город встретил их снегопадом.

Герцог и герцогиня Сассекские посетили благотворительную организацию.

Меган Маркл, которую в последний раз мы видели в черном total-look, снова появилась на публике в черном, но более веселом "луке". Дело в том, что на минувшей неделе герцог и герцогиня Сассекские посетили Бристоль, где стали гостями одной из благотворительных организаций. Во время визита Меган даже подписала собственноручно несколько бананов из продуктовых пакетов.

Для выхода в свет герцогиня выбрала легкое платье с крупными изображениями животных от Oscar de la Renta, поверх которого набросила теплое черное пальто от William Vintage. 

Герцогиня Сассекская интересным способом поддержала нуждающихся женщин

Дополнили образ Меган Маркл замшевые сапоги болотного цвета на каблуке и, подобранный в тон клатч.

Как всегда на улице герцога и герцогиню встречало местное население, с представителями которого оба с удовольствием общались – особенно с детишками.

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