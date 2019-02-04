Маша Ефросинина восхитила фанатов своим новым образом

Новости шоу бизнеса: На снимке, который Маша Ефросинина опубликовала в Instagram, ведущая облачена в макси-платье цвета электрик и черные колготки в сетку со стразами.

Ведущая показала фото со съемок шоу "Дивовижні люди".

Известнейшая украинская телеведущая Мария Ефросинина, своим стилем и чувством вкуса, в очередной раз использовала свежий модный тренд в создании образа.

Ефросинина создала модный консервативный образ, основу которого составило длинное платье синего цвета Dafna May, колготки в сеточку со стразами от ZARA, черные классические босоножки Gianvito Rossi и длинные висячие серьги ACCENTUATE.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Когда воскресенье - маленький понедельник #ДивовижніЛюди #lookoftheday Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 3 Фев 2019 в 5:11 PST

Поклонники, как обычно, стали восторгаться отменным чувством вкуса и стиля Маши Ефросининой. Практически все отметили, что у телеведущей отменная фигура, в особенности длинные и стройные ноги.

Напомним, Маша Ефросинина, не так давно отдыхавшая с мужем и детьми в ОАЭ, уже вернулась на родину и с головой окунулась в рабочий процесс. Об этом свидетельствуют и многочисленные фото и видео, которые телеведущая постит на своей странице в Instagram.