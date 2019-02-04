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Маша Ефросинина восхитила фанатов своим новым образом

Маша Ефросинина восхитила фанатов своим новым образом
11:58 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На снимке, который Маша Ефросинина опубликовала в Instagram, ведущая облачена в макси-платье цвета электрик и черные колготки в сетку со стразами.

Ведущая показала фото со съемок шоу "Дивовижні люди".

Известнейшая украинская телеведущая Мария Ефросинина, своим стилем и чувством вкуса, в очередной раз использовала свежий модный тренд в создании образа. 

Ефросинина создала модный консервативный образ, основу которого составило длинное платье синего цвета Dafna May, колготки в сеточку со стразами от ZARA, черные классические босоножки Gianvito Rossi и длинные висячие серьги ACCENTUATE. 

 
 
 
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Когда воскресенье - маленький понедельник  #ДивовижніЛюди #lookoftheday

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Маша Ефросинина показала очень забавное видео со съемочной площадки нового телепроекта

Поклонники, как обычно, стали восторгаться отменным чувством вкуса и стиля Маши Ефросининой. Практически все отметили, что у телеведущей отменная фигура, в особенности длинные и стройные ноги.

Напомним, Маша Ефросинина, не так давно отдыхавшая с мужем и детьми в ОАЭ, уже вернулась на родину и с головой окунулась в рабочий процесс. Об этом свидетельствуют и многочисленные фото и видео, которые телеведущая постит на своей странице в Instagram

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Все по теме:

Шоу, Знаменитости, Маша Ефросинина, Телеведущие, Телезвезды, Дивовижні люди, Образ Маши Ефросининой.
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