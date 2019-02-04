Брэд Питт и Анджелина Джоли намерены объединиться для выпуска вина

Новости шоу бизнеса: Вскоре винодельня бывших супругов выпустит новое розовое вино под названием Studio by Miraval.

Разведенные Брэд Питт и Анджелина Джоли связаны не только детьми, но и совместным бизнесом, который продолжает развиваться.

Пока все внимание СМИ было приковано к тому, как решится вопрос опеки над детьми Питта и Джоли, бывшие супруги успели обсудить их общий бизнес. Как стало известно, в этом вопросе актеры сумели прийти к компромиссу.

У Джоли и Питта есть винодельня во французском владении Мираваль. Это то самое поместье, в котором 23 августа 2014 года звездная пара сыграла свадьбу. Питт и Джоли приобрели его в 2009-м за 60 миллионов долларов и, несмотря на слухи, решили не продавать.

На винодельне Мираваль производится одно из лучших сухих розовых вин. В 2013 году продукт вошел в топ-100 лучших. Известно, что 5 марта на рынке появится вино Studio by Miraval, представляющее собой смесь винограда Гренаш, Роль, Синко и Тибурен.

Новинку назвали в честь студии звукозаписи, которая располагалась над винным погребом. Там ее оборудовал джазовый музыкант Жак Лусье, владевший поместьем в 1977 году. В этой студии записывались такие группы, как Pink Floyd, AC/DC и Sade.