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Принц Гарри нарушил обещание, которое дал Меган Маркл
Принц Гарри нарушил обещание, которое дал Меган Маркл

Принц Гарри нарушил обещание, которое дал Меган Маркл

Принц Гарри нарушил обещание, которое дал Меган Маркл
19:26 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Герцог Сассекский посетил вечерний паб и употребил алкоголь.

Недавно принц Гарри нарушил обещание, данное Меган Маркл, и посетил вечерний паб в Фулеме The Sands End Pub, чем поразил всех посетителей. Об это сообщают очевидцы и работники заведения.

"Служба безопасности провела Гарри в бар и оставалась рядом, чтобы он не беспокоился", — рассказал источник.

Охранники были одеты повседневно, чтобы не привлекать еще больше внимания, однако горожане успели понять, кто оказался перед ними.  По словам источника, 34-летний принц Гарри употреблял в пабе алкоголь. Также он отметил, что герцог Сассекский не в первый раз посетил заведение Фулема.

"Это его любимый паб, и его крестный отец владеет им, так что Гарри часто туда ходит", — заявил очевидец.

Стоит напомнить, герцог и Меган Маркл готовятся стать родителями, в связи с чем принц пообещал супруге отказаться от алкоголя и вредных привычек. 

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Таким образом, если принц Гарри был замечен со стаканом в руке – это оказывалась лишь минеральная вода. Герцогиня всегда акцентировала внимание, что здоровый образ жизни — один из важнейших критериев ее счастья, и настаивала, чтобы муж поддерживал ее в этом.

Пара находится в браке всего восемь месяцев, за это время Маркл в полной мере успела проявить характер. По ее требованию муж бросил курить и отказался от кофе и чая, заменив их водой и соками. Из-за настойчивых просьб Меган внук королевы послушно меняет секретарей и помощников. 

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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, герцог Сассекский.
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