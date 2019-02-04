Принц Гарри нарушил обещание, которое дал Меган Маркл

Новости шоу бизнеса: Герцог Сассекский посетил вечерний паб и употребил алкоголь.

Недавно принц Гарри нарушил обещание, данное Меган Маркл, и посетил вечерний паб в Фулеме The Sands End Pub, чем поразил всех посетителей. Об это сообщают очевидцы и работники заведения.

"Служба безопасности провела Гарри в бар и оставалась рядом, чтобы он не беспокоился", — рассказал источник.

Охранники были одеты повседневно, чтобы не привлекать еще больше внимания, однако горожане успели понять, кто оказался перед ними. По словам источника, 34-летний принц Гарри употреблял в пабе алкоголь. Также он отметил, что герцог Сассекский не в первый раз посетил заведение Фулема.

"Это его любимый паб, и его крестный отец владеет им, так что Гарри часто туда ходит", — заявил очевидец.

Стоит напомнить, герцог и Меган Маркл готовятся стать родителями, в связи с чем принц пообещал супруге отказаться от алкоголя и вредных привычек.

Таким образом, если принц Гарри был замечен со стаканом в руке – это оказывалась лишь минеральная вода. Герцогиня всегда акцентировала внимание, что здоровый образ жизни — один из важнейших критериев ее счастья, и настаивала, чтобы муж поддерживал ее в этом.

Пара находится в браке всего восемь месяцев, за это время Маркл в полной мере успела проявить характер. По ее требованию муж бросил курить и отказался от кофе и чая, заменив их водой и соками. Из-за настойчивых просьб Меган внук королевы послушно меняет секретарей и помощников.