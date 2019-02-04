Телеведущая Жанна Бадоева станет мамой в третий раз

На своей странице в Instargam телеведущая Жанна Бадоева, известная по шоу "Орел и решка", опубликовала Stories из съемок на Сейшельских островах.
Отметим, что в последнее время Жанна Бадоева носит преимущественно просторную одежду, которая скрывает ее фигуру. Также она публикует в социальных сетях архивные фотографии, чтобы запутать поклонников.
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Доброе утро!!!! А у вас есть фильм, который вы можете пересматривать бесконечное число раз, самый любимый на свете??? ⠀ Крайне необходимы ваши рекомендации отличных фильмов Завтра я снова в путь!!! Или послезавтра, с этим графиком я уже запуталась)))))) ⠀ Возьму на заметку для просмотра в самолете)))) Советуйте!!!
С 2015 года Жанна Бадоева замужем за бизнесменом Василием Мельничиным и постоянно проживает в Италии. Она воспитывает двоих детей сына Бориса от первого брака и дочь Лолиту, которая родилась в браке с клипмейкером Аланом Бадоевым. Пара развелась в 2012 году.
Как сообщалось ранее, Известная ведущая Жанна Бадоева на своей странице в Instagram решила порадовать поклонников архивным фото.