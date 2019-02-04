Телеведущая Жанна Бадоева станет мамой в третий раз

Новости шоу бизнеса: Судя по округлившемуся животу, Бадоева в скором времени станет мамой в третий раз.

На своей странице в Instargam телеведущая Жанна Бадоева, известная по шоу "Орел и решка", опубликовала Stories из съемок на Сейшельских островах.

Отметим, что в последнее время Жанна Бадоева носит преимущественно просторную одежду, которая скрывает ее фигуру. Также она публикует в социальных сетях архивные фотографии, чтобы запутать поклонников.

С 2015 года Жанна Бадоева замужем за бизнесменом Василием Мельничиным и постоянно проживает в Италии. Она воспитывает двоих детей сына Бориса от первого брака и дочь Лолиту, которая родилась в браке с клипмейкером Аланом Бадоевым. Пара развелась в 2012 году.

Как сообщалось ранее, Известная ведущая Жанна Бадоева на своей странице в Instagram решила порадовать поклонников архивным фото.