"Самая красивая женщина в семье Кардашьян" попала на обложку журнала

Американская топ-модель Кендалл Дженнер приняла участие в откровенной фотосессии для итальянской версии журнала Vogue, фотографии появились в Instagram-аккаунте автора съемки — фешен-фотографа Мерта Аласа.
На одном из кадров 23-летняя модель позирует спиной к камере в дверном проеме. Из одежды на ней только желтые резиновые перчатки, белые босоножки на каблуках, чулки телесного цвета и массивные серьги.
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call me... i’m waiting ahh @vogueitalia teaser videos by @mertalas @macpiggott