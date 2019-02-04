"Самая красивая женщина в семье Кардашьян" попала на обложку журнала

Новости шоу бизнеса: Кендалл Дженнер приняла участие в пикантной фотосессии для итальянской версии журнала Vogue.

Американская топ-модель Кендалл Дженнер приняла участие в откровенной фотосессии для итальянской версии журнала Vogue, фотографии появились в Instagram-аккаунте автора съемки — фешен-фотографа Мерта Аласа.

На одном из кадров 23-летняя модель позирует спиной к камере в дверном проеме. Из одежды на ней только желтые резиновые перчатки, белые босоножки на каблуках, чулки телесного цвета и массивные серьги.