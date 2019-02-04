Скачать
Понедельник, 04.02.2019
Украина и Германия обсудили ситуацию в Азовском море
Украина и Германия обсудили ситуацию в Азовском море
&quot;Кто заказал Гандзюк&quot;: на Банковой пикетируют активисты
"Кто заказал Гандзюк": на Банковой пикетируют активисты
Назван лучший молодой футболист 2018 года в Украине
Цыганков - лучший молодой футболист 2018 года
Джонни Депп изменил имидж ради новой роли
Джонни Депп изменил имидж ради новой роли

KAZKA после презентации новой песни столкнулась из критикой в сети (Видео)

KAZKA после презентации новой песни столкнулась из критикой в сети (Видео)
19:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: kazka.band

Новости шоу бизнеса: Украинская группа столкнулась из критикой в сети, в последствии солистку раскритиковали за вокал.

Украинская группа KAZKA стремительно ворвалась в шоу-бизнес. Ее популярность можно смело назвать рекордной, поэтому коллектив решил попробовать свои силы на Нацотборе на Евровидение-2019.

Однако подготовка к грандиозному шоу не проходит легко. После презентации песни "Apart" коллектив столкнулся с изрядной критикой в сети. Сначала поклонники музыкантов утверждали, что артисты уже подхватили звездную болезнь, ведь не допустили публикации композиции быстрее запланированного дня. Впоследствии солистку группы KAZKA раскритиковали за вокал, а песню и вовсе назвали скучной.

На такую острую критику эмоционально отреагировала Александра Зарицкая. Вокалистка группы KAZKA заявила, что не может больше терпеть нападок хейтеров.

"Нет сил это все терпеть больше. Эмоции на грани! KAZKA – за справедливость, за честную игру. Я не робот, а живой человек. Не знаю, как спою в день конкурса, какие эмоции мы подарим зрителям и выберут ли нас представлять Украину в Израиле. Я лишь знаю, что несмотря ни на что останусь человеком честным и открытым", – отметила певица.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

немає сил це все терпіти більше..... емоції на межі ..... KAZKA за справедливість , ЗА ЧЕСНУ ГРу Я не робот,, я жива людина . я не знаю , як заспіваю в день конкурсу,, які емоції ми подаруємо глядачам та чи оберуть нас представляти Україну в Ізраїлі . Я лиш знаю що не дивлячись ні на що, залишусь людиною чесною і відкритою...... я не вмію влучно сваритися, переконливо брехати та робити сенсації на чужих іменах- я не борець в соціальних мережах!!!! я просто вірю всією душею , що цією піснею я зможу хоч трошки вселити в людей віру в справжнє кохання ..... і дуже вірю що у вас все вийде ))))) і може й у мене колись вийде......,

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

 

Александра Зарицкая также добавила, что не умеет ругаться и давать отпор таким нападкам. Однако выступление на Нацотборе на Евровидение-2019 она считает очень важным шагом, ведь стремится помочь людям поверить в чистую любовь благодаря своей песне "Apart".

KAZKA представила песню на нацотбор на Евровидение 2019

"Я не умею метко ссориться, убедительно врать и делать сенсации на чужих именах. Я не борец в социальных сетях! Просто верю всей душой, что этой песней я смогу хоть немного вселить в людей веру в настоящую любовь", – добавила Александра Зарицкая.

К слову, в первый день февраля группа KAZKA презентовал свою песню "Apart". Именно с этой композицией артисты поборются за возможность представить Украину на Евровидении-2019. Перед премьерой коллектив подогревал интерес украинцев и оттягивал презентацию, поэтому, возможно, именно это ожидание возмутило пользователей сети.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украинская группа, KAZKA, Евровидение 2019, Apart, Украинская группа KAZKA.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Монетизировать субсидии планируется через Ощадбанк и Пенсионный фонд
02 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (04.02 - 10.02)
03 Весна среди зимы: погода продолжит удивлять украинцев теплом
04 Медики рассказали, почему чай с лимоном нельзя пить постоянно
05 Поздравления с Днем рождения: открытки и короткие стихи на 4 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине вводят новые нормы маркировки продуктов
В Украине вводят новые нормы маркировки продуктов
ЦИК зарегистрировала рекордное количество кандидатов в президенты
Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала 30 кандидатов
Синоптик рассказала, когда в Украину придут морозы
Синоптик рассказала, когда в Украину придут морозы
KAZKA после презентации новой песни столкнулась из критикой в сети (Видео)
KAZKA после презентации новой песни столкнулась из критикой в сети (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь