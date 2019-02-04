KAZKA после презентации новой песни столкнулась из критикой в сети (Видео)

Новости шоу бизнеса: Украинская группа столкнулась из критикой в сети, в последствии солистку раскритиковали за вокал.

Украинская группа KAZKA стремительно ворвалась в шоу-бизнес. Ее популярность можно смело назвать рекордной, поэтому коллектив решил попробовать свои силы на Нацотборе на Евровидение-2019.

Однако подготовка к грандиозному шоу не проходит легко. После презентации песни "Apart" коллектив столкнулся с изрядной критикой в сети. Сначала поклонники музыкантов утверждали, что артисты уже подхватили звездную болезнь, ведь не допустили публикации композиции быстрее запланированного дня. Впоследствии солистку группы KAZKA раскритиковали за вокал, а песню и вовсе назвали скучной.

На такую острую критику эмоционально отреагировала Александра Зарицкая. Вокалистка группы KAZKA заявила, что не может больше терпеть нападок хейтеров.

"Нет сил это все терпеть больше. Эмоции на грани! KAZKA – за справедливость, за честную игру. Я не робот, а живой человек. Не знаю, как спою в день конкурса, какие эмоции мы подарим зрителям и выберут ли нас представлять Украину в Израиле. Я лишь знаю, что несмотря ни на что останусь человеком честным и открытым", – отметила певица.

Александра Зарицкая также добавила, что не умеет ругаться и давать отпор таким нападкам. Однако выступление на Нацотборе на Евровидение-2019 она считает очень важным шагом, ведь стремится помочь людям поверить в чистую любовь благодаря своей песне "Apart".

"Я не умею метко ссориться, убедительно врать и делать сенсации на чужих именах. Я не борец в социальных сетях! Просто верю всей душой, что этой песней я смогу хоть немного вселить в людей веру в настоящую любовь", – добавила Александра Зарицкая.

К слову, в первый день февраля группа KAZKA презентовал свою песню "Apart". Именно с этой композицией артисты поборются за возможность представить Украину на Евровидении-2019. Перед премьерой коллектив подогревал интерес украинцев и оттягивал презентацию, поэтому, возможно, именно это ожидание возмутило пользователей сети.