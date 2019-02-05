Знаменитости, которые больше всего оберегающие свою частную жизнь

Знаменитости всегда попадают под прицел средств массовой информации, окажись они в новых любовных отношениях или совершая глупые выходки, способные поставить под угрозу их карьеру. В то время как некоторые знаменитости любят внимание прессы, другие предпочитают проводить тихие вечера дома со своей собакой. Мы понимаем это: у каждого есть границы дозволенного, и их личная жизнь не является общественной собственностью. Совершенно не нужно, чтобы весь мир знал про вас все, до мелочей, даже если вы знаменитость. Ведь у них тоже есть частная жизнь, как у всех, а мы иногда забываем, что они тоже люди.