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Вторник, 05.02.2019
Знаменитости, которые больше всего оберегающие свою частную жизнь
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Знаменитости, которые больше всего оберегающие свою частную жизнь

Знаменитости всегда попадают под прицел средств массовой информации, окажись они в новых любовных отношениях или совершая глупые выходки, способные поставить под угрозу их карьеру. В то время как некоторые знаменитости любят внимание прессы, другие предпочитают проводить тихие вечера дома со своей собакой. Мы понимаем это: у каждого есть границы дозволенного, и их личная жизнь не является общественной собственностью. Совершенно не нужно, чтобы весь мир знал про вас все, до мелочей, даже если вы знаменитость. Ведь у них тоже есть частная жизнь, как у всех, а мы иногда забываем, что они тоже люди.
bugaga.ru
Фото: pixabay
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